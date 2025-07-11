Trabzonspor'un yeni golcüsü İstanbul'a geldi

Trabzonspor yeni golcüsüne kavuştu. Bordo-mavililerin Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer ettiği Felipe Augusto, İstanbul'da geldi. 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

KISA SÜREDE SONUÇLANDI

61saat.com'da yer alan detaylarda Teknik direktör Fatih Tekke’nin ekibinde yer alan Eren Mert, daha önce Trabzonspor’daki görev sürecinde Belçika’ya giderek yerinde izlediği Felipe Augusto’yu yeniden göreve geldiği bu dönemde tekrar yönetime sundu. Oyuncuyu beğenen Fatih Tekke, ismi yönetime iletti ve transfer süreci kısa sürede sonuçlandı.

Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke’nin oyun planında da değişiklik sinyalleri dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcının 3-5-2 sistemine yöneldiği ve bol alternatifli, hücum gücü yüksek bir kadro kurma hedefinde olduğu gözlemleniyor.