TransAnatolia Rallisi’nde acı kaza: ATV sporcusu Hasan Yatgın hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde düzenlenen 15. TransAnatolia Rallisi'nde kaza yapan ATV sporcusu hayatını kaybetti.

TransAnatolia Rallisi Organizasyonunun, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün ilçe sınırlarında devam eden yarışlarda ATV sporcusu Hasan Yatgın'ın kaza geçirdiği belirtildi.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Yatgın'ın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu derin kaybın üzüntüsü içerisindeyiz. Motor sporları camiasının sevilen bir üyesi olan Hasan Yatgın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yatgın'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

