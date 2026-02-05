Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Lgii isim listesi ne zaman, saat kaçta verilecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de devre arası transfer döneminde son saatlere girildi. Takımlar kadrolarını takviye etmek için son çalışmalarını gerçekleştiriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ise isim listeleri bugün teslim edilecek. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi son kadro bildirimlerini bu akşam gerçekleştirecek. Taraftarlar tarafından ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 12:29

UEFA , kadro bildirimleri, isim listeleri bugün verilecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve , Avrupa kadrolarına 3 yeni oyuncu daha ekleyebilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kadro bildirimlerinin sona ermesine rağmen Süper Lig'de transfer sezonu devam edecek. Futbolseverler tarafından Süper Lig'de ne zaman bitiyor, saat kaçta merak edilmeye başlandı.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA 2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan kış transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Takımlar yarın saat 23.59'a kadar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde isim listeleri 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu tarihe kadar kadrolarının isim listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'de yeni transferler N'Golo Kante, Musaba ve Guendouizi'nin Avrupa kadrosuna eklenmesi bekleniyor. Galatasaray'da ise yeni transferler Asprilla, Renato Nhaga ve Noa Lang'in kadroya ekleneceği tahmin ediliyor.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026?

UEFA Şampiynlar Ligi ve Avrupa Ligi kadro bildirimleri kapsamında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 futbolcu ekleme hakkı bulunuyor. Bu kapsamda temsilcilerimizin kadro bildirimlerini bugün saat 23.59'a kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Kadro bildirimlerinin yapılmasının ardından taraftarlar UEFA'nın resmi internet sitesinden yeni eklenen oyuncuları öğrenebilecekler.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

UEFA İSİM LİSTESİ SON GÜN NE ZAMAN?

UEFA isim listeleri açıklanan bilgilere göre bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) telsim edilmesi gerekiyor. İsim listelerinin teslim edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kadroları belli olacak. Süper Lig'de devre arası transfer döneminin devam etmesine rağmen yeni gelecek oyuncular Avrupa kadrosuna yazılamayacak.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#avrupa ligi
#transfer dönemi
#Fenerbahçe
#Kadro Bildirimı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.