Transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi isim listesi, kadro bildirimi yapılacağı son tarih

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro bildirimleri, isim listeleri bugün verilecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kadrolarına 3 yeni oyuncu daha ekleyebilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kadro bildirimlerinin sona ermesine rağmen Süper Lig'de transfer sezonu devam edecek. Futbolseverler tarafından Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor, saat kaçta merak edilmeye başlandı.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA 2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan kış transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Takımlar yarın saat 23.59'a kadar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK 2026?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde isim listeleri 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu tarihe kadar kadrolarının isim listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'de yeni transferler N'Golo Kante, Musaba ve Guendouizi'nin Avrupa kadrosuna eklenmesi bekleniyor. Galatasaray'da ise yeni transferler Asprilla, Renato Nhaga ve Noa Lang'in kadroya ekleneceği tahmin ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN 2026?

UEFA isim listeleri açıklanan bilgilere göre bugün (5 Şubat 2026 Perşembe) telsim edilmesi gerekiyor. İsim listelerinin teslim edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kadroları belli olacak. Süper Lig'de devre arası transfer döneminin devam etmesine rağmen yeni gelecek oyuncular Avrupa kadrosuna yazılamayacak.