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 | Onur Kaya

Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Fenerbahçe Angel Correa'nın peşinde

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Correa'nın peşine düştü.

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Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Fenerbahçe Angel Correa'nın peşinde
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 12:50

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, ezeli rakipler arasındaki rekabet transferde de devam ediyor. Süper Lig devleri bu kez Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı için karşı karşıya geldi.

ANGEL CORREA BOMBASI

TYC Sports'un haberine göre, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve istediği süreleri bulmakta zorlanan Angel Correa takımdan ayrılmayı planlıyor. 30 yaşındaki Arjantinli kanat forveti Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği belirtildi.

ATLETICO MADRID'DEN İZİN ÇIKTI

Ayrıca Atletico Madrid yönetiminin iyi bir teklif gelmesi durumunda Arjantinli yıldız golcünün ayrılığına izin vereceği iddia edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Angel Correa'nın durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki süreçte Atletico Madrid'e teklif götürebileceği kaydedildi.

TALİPLERİ ÇOK

Ayrıca Meksika ekiplerinden Tigres'nin de Angel Correa ile ilgilendiği ve ilerleyen haftalarda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

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12 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 resmi maça çıkan Angel Correa bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Arjantinli yıldız Ocak 2015 yılında San Lorenzo'dan İspanyol devine, 10.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONU KADROSUNDA

10 sezonluk serüvende Atletico Madrid ile 3 kupa zaferi yaşayan Correa, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası zaferinde de kadroda yer aldı.

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