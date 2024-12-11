Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!
MHK, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam