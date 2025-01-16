Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakem atamaları belli oldu!

16 Ocak 2025 19:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:25

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta Cuma akşamı oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Lig​'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın​

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler