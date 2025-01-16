Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakem atamaları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta Cuma akşamı oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler