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Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakem atamaları belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 19:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:25
Trendyol Süper Lig&#039;de 20. haftanın hakem atamaları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta Cuma akşamı oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun  resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez bu haftaki hakem atamaları belirlendi.

Trendyol Süper Ligde 20. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig​'de 20. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Kaynak: tgrthaber.com
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