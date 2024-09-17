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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:26
Trendyol Süper Lig&#039;de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.

Trendyol Süper Lig​'de 2024-25 sezonunun 5. haftası dün oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor maçıyla sona erdi.

Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu​ 5. haftanın VAR​ kayıtlarını paylaştı.

5. haftanın VAR kayıtlarında Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonlara yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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Fırat17 Eylül 2024 18:26

Bu ne demek şimdi ha maçları izlerken bir de bu VAR kayıtlarını mı izleyeceğiz

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