Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:20 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:26
TFF, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 5. haftası dün oynanan Antalyaspor-Adana Demirspor maçıyla sona erdi.
Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu 5. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.
5. haftanın VAR kayıtlarında Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki pozisyonlara yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu ne demek şimdi ha maçları izlerken bir de bu VAR kayıtlarını mı izleyeceğiz