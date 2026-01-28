Trento Beşiktaş GAİN maç skoru kaç kaç? Gruptaki 5. mağlubiyet

Eurocup B Grubu’nda geçen hafta liderliğe çıkan Beşiktaş, sezonun en kötü performansını Dolomiti Energia Trento deplasmanında sergiledi ve 87-74 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş direkt çeyrek finale kalmasını sağlayacak ilk iki sıra için avantajını yitirdi.

Beşiktaş’ta Ante Zizic hastalanıp ateşlendiği için bu maçta forma giyemedi.

İlk periyod dışında tanınmaz halde oynayan Beşiktaş’ta Conor Morgan 17, Jonah Mathews 11 sayı kaydetti.

İlk 5 dakika dengede geçtikten sonra Beşiktaş setleri organize oynayıp skor üstünlüğünü ele geçirdi. Periyod 24-17 sona ererken 8 oyuncudan skor katkısı alan Beşiktaş 8 asist üretti ve sadece 1 top kaybı yaptı.

Dolomiti Energia Trento ikinci çeyreğin 4. dakikasında skoru 26-26 eşitledi. İçeriden skor bulamayan, savunmanın dengesini bozamadığı için zor atışlara kalan Beşiktaş oyundan kopmaya başladı. Trento, Beşiktaş’ın 9 sayıda kaldığı ilk yarıyı 42-33 üstün bitirdi.

Beşiktaş soyunma odasından farklı çıkmadı ve üçüncü çeyreğin 3. dakikasında İtalyan ekibi skoru 50-35’e taşıdı. Top kayıpları sonucu Trento 6. dakikada 20 farkı (60-40) yakaladı, son çeyreğe de 66-49 önde girdi.

Fark 21’e çıktıktan sonra Beşiktaş 8-0’lık seriyle yaklaşmaya çabalasa da gerisi gelmedi ve İtalyan ekibi 87-74 kazanarak play-off şansını güçlendirdi.