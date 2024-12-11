Tribünlerde Aziz Yıldırım sesleri! Taraftar Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçe’nin son oynadığı Athletic Bilbao maçında, tribünlerden yükselen sesler karşılaşmaya damgasını vurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederek tepkilerini dile getirdi. Tribünlerden eski başkan Aziz Yıldırım lehine yapılan tezahüratlar ise dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde İspanyol takımı Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sahadan 2-0'lık skorla mağlup olarak ayrıldı. Maçta Fenerbahçeli taraftarlar Başkan Ali Koç istifaya davet edilirken tribünlerden Aziz Yıldırım sesleri yükseldi.
TARAFTARIN TEPKİSİ GİDEREK BÜYÜYOR
Son dönemde alınan başarısız sonuçlar, şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları taraftarların sabrını taşırdı. Karşılaşma sırasında sık sık "Yönetim istifa” sloganları atan taraftarlar, 2018 yılına kadar başkanlık görevini sürdüren Aziz Yıldırım’ın ismini anarak yeniden başkanlık koltuğuna dönmesini talep etti.
STATI TERK ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzüntüsü ekranlara yansıdı. Ali Koç, maç bitmeden protokol tribününden ayrıldı.