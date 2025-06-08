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 | Murat Makas

TRT'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında TRT ekranlarında olacak.

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TRT'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:14

Dünyanın en iyi kulübü ünvanı için heyecana sahne olacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, TRT'den yayınlanacak. 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek turnuva, bu yıl ilk kez yeni formatıyla oynanacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak 32 takım, turnuvanın yeni formatıyla birlikte belirlendi. Bu takımlar, FIFA'nın 6 kıtasal konfederasyonunun şampiyonları ve en iyi kulüplerinden oluştu.

TRT'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı

FİNAL NEW JERSEY’DE

Dünyanın önde gelen takımlarında ter döken milli futbolcuların da sahne alacağı turnuva, 13 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak finalle sona erecek. Kazanan takım, yaklaşık 100 milyon Dolar ödül kazanacak.

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SOBACI, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
"Milli futbolcularımızın da sahne alacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek; milletimiz bu büyük heyecana TRT ekranları ve tabii'de ortak olacak."

TRT'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı

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#Spor
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