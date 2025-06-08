Türkspor Neckarsulm, Oberliga’ya yükselen ilk Türk takımı oldu

Almanya’da 1969 yılında Türkler tarafından kurulan Türkspor Neckarsulm (TS Neckarsulm), tarih yazdı. Verbandsliga Württemberg şampiyonu olan ekip, gelecek sezon Almanya 5. ligi olan Oberliga Baden-Württemberg’de mücadele edecek.

TS Neckarsulm, 2020’de Bezirksliga Unterland, 2023’te Landesliga ve 2025’te Verbandsliga şampiyonu olarak üst üste üç kez lig atladı. Son başarısıyla eyalette Oberliga’ya yükselen ilk Türk takımı unvanını da kazandı. Maçlarını 6 bin kişilik Sportzentrum Pichterich Stadyumu’nda oynayan kulübün başkanı Ali Kemal Kuru, bu tarihi başarıdan dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Stuttgart ve çevresinde yaşayan tüm Türkleri, gelecek sezon Oberliga’da mücadele edecek TS Neckarsulm’a destek olmaya davet etti.

“Bu başarı sadece sahada değil, toplumda da kazanıldı”

Başkan Kuru, Oberliga’ya yükselmenin sadece sportif bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu zafer, Almanya’daki Türk toplumunun entegrasyonunu, azmini ve başarısını da gözler önüne seriyor. TS Neckarsulm sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda birlik ve kültürel dayanışmanın sembolü.” dedi.