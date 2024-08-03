TSYD Kupası'nda Ankaragücü Gençlerbirliği'ni 4-0'la geçti!

03 Ağustos 2024 00:44 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:48

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Ankara'da düzenlenen 57. TSYD Ankara Kupası'nda, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. kez kazandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta, başkentin iki köklü ekibi karşı karşıya gelirken MKE Ankaragücü'nün galibiyeti Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog'un golleriyle geldi.

19. KEZ KUPAYA UZAŞTILAR

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, TSYD Ankara Şubesi kupasını 19. kez müzesine götürerek kupayı en fazla kazanan takım unvanını aldı.

Düzenlenen törenle MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç birlikte verdi.

Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen takdim etti.