Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

Geçtiğimiz sezonun başında Hull City'den Trabzonspor'a transfer olarak eleştirilen odağı olan futbolcu Ozan Tufan, beklentileri karşılayamadı. Birçok kez bordo-mavili tribünlerin de tepkisini çeken 30 yaşındaki milli futbolcu için takıma veda vakti geldi.

LOKOMOTİV MOSKOVA YOLCUSU

Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan, Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olacak. Kulübün kendisine ilgisi sonrası futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENDİ

Bordo-mavili kulüp, 30 yaşındaki orta sahanın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euroluk bonservis istiyor.

FORMAYI GİYEN İLK FUTBOLCU OLACAK

Ozan Tufan, transferinin gerçekleşmesi durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek. Diğer yandan Trabzonspor'un yalnızca Lokomotiv Moskova değil, Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi.