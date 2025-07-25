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 | Efe Demir

Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Hull City takımından Trabzonspor'a transfer olarak tepkileri üzerine çeken 30 yaşındaki futbolcu Ozan Tufan, Trabzonspor'da beklenen performansı yakalayamadı. Bordo-mavili kulüpten ayrılacağı iddia edilen Milli orta saha sürpriz talibiyle anlaşırsa, bu transfer Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. İşte o kulüp...

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Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:37

Geçtiğimiz sezonun başında Hull City'den 'a olarak eleştirilen odağı olan futbolcu , beklentileri karşılayamadı. Birçok kez bordo-mavili tribünlerin de tepkisini çeken 30 yaşındaki milli futbolcu için takıma veda vakti geldi.

Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

LOKOMOTİV MOSKOVA YOLCUSU

Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan, Rus ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya transfer olacak. Kulübün kendisine ilgisi sonrası futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

5 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENDİ

Bordo-mavili kulüp, 30 yaşındaki orta sahanın maaşıyla ilgili tüm talepleri yerine getirmeye hazır olan Lokomotiv Moskova'dan 5 milyon euroluk bonservis istiyor.

Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

FORMAYI GİYEN İLK FUTBOLCU OLACAK

Ozan Tufan, transferinin gerçekleşmesi durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek. Diğer yandan Trabzonspor'un yalnızca Lokomotiv Moskova değil, Ozan Tufan için gelecek tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Türk Futbol tarihinde bir ilk! Ozan Tufan'dan tarihe geçecek transfer

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#trabzonspor
#Ozan Tufan
#Rusya
#Lokomotiv Moskova
#Spor
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