Türk golfçü Mehmet Kazan Çekya’da birinciliği kimseye kaptırmadı!

20 Haziran 2024 21:23 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:23

C grubunda işler karıştı: Danimarka ile İngiltere 1 puanla yetindi

C grubunda işler karıştı: Danimarka ile İngiltere 1 puanla yetindi

Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından organize edilen Czech Disabled Golf Masters 2024, 19-20 Haziran’da Çekya’da gerçekleşti. Golf Resort Black Bridge sahasında düzenlenen müsabakada, Türkiye’yi temsil eden Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, Uluslararası Çek Cumhuriyeti Strokeplay Şampiyonu unvanını kazandı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI

Müsabakada Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, İspanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İsveç, Litvanya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya’dan 75 oyuncu sahaya çıktı. Organizasyonda Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti.

Milli sporcuya, milli takım antrenörlerinden İdris Topar eşlik etti. Şampiyonada ilk gün 70 (-2) gross skorla, ikinci gün 75 (+3) oynayarak, toplamda 145 (+1) gross skorla oynayan Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024’de şampiyon olarak kupanın sahibi oldu.