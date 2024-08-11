Türk güreşinin yaşayan efsanesi Taha Akgül, olimpiyat madalyasıyla kariyerini noktaladı

11 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

7-0 KAZANDI, BRONZ MADALYA İLE BIRAKTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

AYAKKABILARINI ÇIKARIP MİNDERE KOYDU

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Taha bu hareketin ardından minderi öptü.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda ederken duygusal anlar yaşandı.

3 DÜNYA 11 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU!

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

TAHA AKGÜL'DEN DUYGUSAL VEDA

Rekorları alt üst ederek güreşte tarihi başarılara imza atan Taha Akgül, duygusal bir paylaşımla güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Milli güreşçinin bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Taha Akgül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik.Çok duygusal günler geçiriyorum..Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat oyunlarında son buldu..Güreş hayatımı ;

•1 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU🥇

•2 OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜLÜĞÜ🥉🥉

•3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU🥇

•11 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU🥇

Öyle güzel bir kariyer öyle güzel tarihi başarılar nasip etti ki Allahu Teala kazanamadığım hiçbir şampiyona hiçbir turnuva kalmadı..Ne kadar şükretsem az kalır..Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım..Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim.. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun..Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı..Kolay değil beni ben yapan işimi herşeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak..Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor..Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres,ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirve de bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum..Kariyerim boyunca her zaman bana destek olan başta sevgili eşim ailem abim Abdullah hocam ve bütün hocalarım takım arkadaşlarım çalışan personellerimiz başta olmak üzere bu kadar uzun süreçte üzdüğümüz kırdığımız dertlerine yetişemediğimiz insanlar arayamadığım soramadığım ihmal ettiğim büyüklerim akrabalarım arkadaşlarım olduysa eğer haklarını helal etsinler..Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim..Geldiğim o küçük şehri küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım..

"MİLLETİME HİZMET ETMEYE HAZIR OLACAĞIM"

Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonrada bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım..

Hepinizi VATANINA ŞEREFİYLE HİZMET ETMİŞ BİR TÜRK GENCİ olarak Allah’a emanet ediyorum.

TAHA AKGÜL"

BAKAN BAK'TAN TAHA AKGÜL'E: SEN TÜRK SPORUNUN YAŞAYAN EFSANELERİNDENSİN"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyuma çıkmayı başaran Taha için X hesabından "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül’ü yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesine ilişkin ise "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerini kullandı.