Türk Telekom EuroCup final biletini Fransa'ya bıraktı!

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında, Türk Telekom ve JL Bourg karşılaştı. Temsilcimizin 76-73 kaybetmesiyle birlikte, Avrupa finaline giden yol Fransa'ya uzandı. Zira 8 Nisan'daki üçüncü maçta kazanan, seride 2-1 öne geçmiş olacak ve EuroCup finalinde diğer takımımız Beşiktaş Gain ile karşılaşacak.

Özetle

https://x.com/TT_Basketbol/status/2040149045780390048?s=20

Ankara Spor Salonu: Türk Telekom 73-76 JL Bourg

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan).

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 7, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston, Alexander 7, Allman 25, Smith 9, Usher 6, Berkan Durmaz.

Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 15, Lindo 8, Kokila 5, Mokoka 14, Mitchell 4, Mcdowell-White 12, Moulare 15, Agee, Kane.

1. Periyot: 18-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkan: 37.19 Kokila, 39.52 Lindo (Cosea JL Bourg).