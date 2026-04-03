Türk Telekom EuroCup final biletini Fransa'ya bıraktı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında, Türk Telekom ve JL Bourg karşılaştı. Temsilcimizin 76-73 kaybetmesiyle birlikte, Avrupa finaline giden yol Fransa'ya uzandı. Zira 8 Nisan'daki üçüncü maçta kazanan, seride 2-1 öne geçmiş olacak ve EuroCup finalinde diğer takımımız Beşiktaş Gain ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu: Türk Telekom 73-76 JL Bourg
Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan).
Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 7, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston, Alexander 7, Allman 25, Smith 9, Usher 6, Berkan Durmaz.
Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 15, Lindo 8, Kokila 5, Mokoka 14, Mitchell 4, Mcdowell-White 12, Moulare 15, Agee, Kane.
1. Periyot: 18-26
Devre: 39-35
3. Periyot: 59-56
Beş faulle çıkan: 37.19 Kokila, 39.52 Lindo (Cosea JL Bourg).