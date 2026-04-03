Spor

Editor
 | Burak Ayaydın

Türk Telekom EuroCup final biletini Fransa'ya bıraktı!

Türk Telekom, EuroCup yarı final serisinde JL Bourg'u ağırladı. İlk maçtan zaferle ayrılan temsilcimiz, ikinci mücadelede ise kaybetti ve final biletini Fransa deplasmanına bıraktı.

GİRİŞ:
03.04.2026
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
03.04.2026
saat ikonu 23:43

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında, Türk Telekom ve JL Bourg karşılaştı. Temsilcimizin 76-73 kaybetmesiyle birlikte, Avrupa finaline giden yol Fransa'ya uzandı. Zira 8 Nisan'daki üçüncü maçta kazanan, seride 2-1 öne geçmiş olacak ve EuroCup finalinde diğer takımımız Beşiktaş Gain ile karşılaşacak.

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom, JL Bourg'a 76-73 yenilerek seride 1-1'lik eşitliğe engel olamadı ve Avrupa finaline giden yol Fransa'ya uzandı.
EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom, JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu.
Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi ve Avrupa finaline giden yol Fransa'ya uzandı.
8 Nisan'daki üçüncü maçın galibi, seride 2-1 öne geçerek EuroCup finalinde diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain ile karşılaşacak.
Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı.
Maçın hakemleri Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya) ve Stefan Calic (Sırbistan)'di.
Türk Telekom'da Allman 25 sayıyla en skorer oyuncu oldu.
Ankara Spor Salonu: Türk Telekom 73-76 JL Bourg

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan).

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 7, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston, Alexander 7, Allman 25, Smith 9, Usher 6, Berkan Durmaz.

Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 15, Lindo 8, Kokila 5, Mokoka 14, Mitchell 4, Mcdowell-White 12, Moulare 15, Agee, Kane.

1. Periyot: 18-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkan: 37.19 Kokila, 39.52 Lindo (Cosea JL Bourg).

