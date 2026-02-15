Menü Kapat
Türk Telekom Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? Lider durdurulamıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'u 88-76 yenmeyi başardı. Brandon Boston Jr. 19 sayı 8 ribaund ile Fenerbahçe Beko'nun en üretken ismi oldu.

15.02.2026
15.02.2026
15.02.2026

Süper Ligi’nin 20. haftasında zirvedeki Fenerbahçe Beko, dış sahada karşı karşıya geldiği Türk Telekom karşısında 88-76’lık skorla galip geldi.

Türk Telekom bu sonuçla 12-8’e düşerken, Fenerbahçe Beko ise derecesini 18-2’ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta üstünlüğü ele alarak ilk yarıyı da 36-48 önde tamamlarken, BSL’deki galibiyet serisini 8 maça taşıdı.

Fenerbahçe Beko’da Brandon Boston Jr 19 sayı-7 ribaunt, Scottie Wilbekin 12 sayı-2 asist, Melih Mahmutoğlu 14 sayı-3 ribaunt, Onuralp Bitim 8 sayı-4 ribaunt, Armando Bacot 9 sayı-7 ribaunt, Emre Ekşioğlu 6 sayı-3 ribaunt ve Metecan Birsen 6 sayı-4 ribaunt kaydetti.

Türk Telekom’da Kyle Allman 20 sayı-5 asist, Kyle Alexander 13 sayı-8 ribaunt, Jaleen Smith 14 sayı-2 ribaunt ve Kris Bankston 9 sayı-4 ribaunt üretti.

1. Periyot: 20-20

2. Periyot: 16-28

3. Periyot: 22-22

4. Periyot: 18-18

