Turkcell Süper Kupa'da dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler

03 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:57

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 2024 Turkcell Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Dev karşılaşma 20.45’te start alacak, ATV’den yayınlanacak. Atilla Karaoğlan ve ekibi karşılaşmayı yönetecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Mustafa İlker Coşkun, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11’i şekillendi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

BU FORMATLA SON KEZ

Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla başlayan, 2006’dan bu yana da Süper Kupa ismiyle düzenlenen mevcut format da bu maçla birlikte sona erecek. Dört takımlı mini bir turnuva şeklinde oynanacak yeni format gelecek sezon ile birlikte hayatımıza girecek. Bu organizasyonda en fazla şampiyonluk 17 ile Galatasaray’da. Dokuz şampiyonluğu bulunan Beşiktaş bugün kazanırsa ikinci sıradaki Trabzonspor’u yakalayacak. Bu kupada sekiz kez karşılaşan ezeli rakiplerden Cimbom beş, Kartal üç şampiyonluk yaşadı.

Bu dev derbiye de yine taraftarın ilgisi büyük. İstanbul'da karşılaşma öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak.

SEYİRCİ REKORU KIRILIYOR

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'in daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003'te yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.