A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Altı karşılaşmayı da puan alamadan tamamlayan millilerin ligdeki geleceği, diğer gruplardaki sonuçlara bağlı hale geldi. 16 Kasım'da oynanan Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının ardından Türkiye'nin durumu kesinleşti.

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞTÜ MÜ?

Evet. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nden doğrudan B Ligi'ne düştü. Türkiye'nin Fransa'ya 2-1 yenilmesinin ardından gözler Yunanistan-Sırbistan maçına çevrilmişti. Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmesiyle Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali sona erdi.

Türkiye, A1 Grubu'nu 6 maçta sıfır puanla ve son sırada tamamladı. UEFA'nın açıklanan sıralamasına göre ay-yıldızlı ekip, doğrudan B Ligi'ne düşen takımlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE PLAY-OFF'A KALDI MI?

Hayır. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşme play-off'u oynamayacak. UEFA statüsüne göre A Ligi gruplarını son sırada tamamlayan takımlardan en düşük sıralamaya sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer bazı takımlar ise ligde kalmak için play-off oynuyor.

Türkiye, genel sıralamadaki konumu nedeniyle doğrudan küme düşerken Sırbistan, A Ligi/B Ligi play-off karşılaşmalarına katılacak. Böylece millilerin A Ligi macerası sona ermiş oldu.