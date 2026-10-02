Türkiye Belçika hakemi nereli? Yardımcı hakemler, VAR hakemi kimdir?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında sahne alacak. Liège kentindeki Stade Maurice Dufrasne'de oynanacak karşılaşmada düdük Norveçli hakem Rohit Saggi'ye emanet edilirken, mücadelede görev yapacak hakem ekibi ve Saggi'nin kariyerine ilişkin detaylar da belli oldu.

TÜRKİYE BELÇİKA HAKEMİ NERELİ?

Rohit Saggi, Norveç Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı bir hakem olarak görev yapıyor. 31 Ocak 1992 doğumlu olan Saggi 34 yaşında ve Norveç vatandaşı. Hakemlik kariyerinde 2016 yılında Norveç'in en üst liginde ilk kez görev alan Saggi, 2017'den itibaren FIFA hakemi olarak uluslararası karşılaşmalarda düdük çalmaya başladı.

Saggi'nin kariyeri yalnızca Norveç Eliteserien karşılaşmalarıyla sınırlı değil. UEFA organizasyonlarında da çeşitli görevler üstlenen Norveçli hakem, 2025/26 sezonunda UEFA Youth League finalinde Real Madrid ile Club Brugge arasındaki mücadeleyi yönetti. Norveç Futbol Federasyonu tarafından genç yaşına rağmen uluslararası alanda önemli görevler üstlenen hakemlerden biri olarak gösterilen Saggi, 2026 yılında da UEFA kulüp organizasyonlarında görev almaya devam etti.

HAKEM ROHİT SAGGİ NERELİ?

Rohit Saggi, Norveç doğumlu ve Norveç vatandaşıdır. Hakemlik kariyerini Norveç Futbol Federasyonu bünyesinde sürdüren Saggi'nin bağlı olduğu hakemlik yapılanması Skiold olarak kayıtlarda yer alıyor.

Saggi'nin kariyerinde öne çıkan bilgiler şöyle:

Adı: Rohit Saggi

Rohit Saggi Doğum tarihi: 31 Ocak 1992

31 Ocak 1992 Yaşı: 34

34 Doğum ülkesi: Norveç

Norveç Uyruğu: Norveç

Norveç FIFA hakemliği: 2017'den bu yana

2017'den bu yana Üst lig ilk maçı: 16 Ekim 2016

16 Ekim 2016 Görevi: Hakem

Hakem Federasyonu: Norveç Futbol Federasyonu

Norveç Futbol Federasyonu 2025/26 UEFA Youth League finali: Real Madrid - Club Brugge

BELÇİKA TÜRKİYE YARDIMCI HAKEMLERİ KİM, NERELİ?

Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Rohit Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukåsen yapacak. Dördüncü hakem olarak Marius Hansen Grøtta görev alırken, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR koltuğunda bulunacak. Norveçli Marius Lien ise AVAR görevini üstlenecek. Hakem ekibinin tamamı UEFA tarafından karşılaşma için belirlenen resmi görev dağılımında yer alıyor.

Mücadele Belçika'nın Liège kentindeki Stade Maurice Dufrasne'de oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklanırken, Belçika'daki yerel saat 20.45 olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraftar bilgilendirmesinde de stadyum, şehir ve maç saati bilgileri aynı şekilde yer alıyor.

BELÇİKA TÜRKİYE VAR HAKEMİ NERELİ?

Hakem: Rohit Saggi

Rohit Saggi 1. yardımcı hakem: Anders Olav Dale

Anders Olav Dale 2. yardımcı hakem: Ole Andreas Haukåsen

Ole Andreas Haukåsen 4. hakem: Marius Hansen Grøtta

Marius Hansen Grøtta VAR: Bastian Dankert

Bastian Dankert AVAR: Marius Lien

TÜRKİYE VE BELÇİKA'NIN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki karşılaşmasında Fransa ve İtalya ile karşılaştı. İlk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takım, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 yenildi. Böylece ilk iki karşılaşma sonunda puan alamayan Türkiye grupta dördüncü sırada bulunuyor. Belçika ise ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup ettikten sonra Fransa'ya 1-0 kaybetti ve 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Fransa ile İtalya karşı karşıya gelecek. Fransa ilk iki maçından 6 puan çıkararak grubun zirvesinde bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye'nin üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak olması, A Milli Takım'ın gruptaki puan durumunu doğrudan etkileyecek karşılaşmalardan birinin oynanacağı anlamına geliyor.

A LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU