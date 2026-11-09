Türkiye Belçika maçı hangi statta oynanacak? Şehir ve stat belli oldu

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın kasım ayı maç programı netleşti. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, grup aşamasındaki karşılaşmalarından ikisini kasım ayında oynayacak. Ay-Yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşı karşıya gelirken, grubun son maçında ise 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak. Belçika mücadelesinin biletleri genel satışa açılırken, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maç programı ve bilet fiyatlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Türkiye Belçika nerede, hangi şehirde oynanacak? Detaylar…

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibin kasım ayındaki grup karşılaşmalarından ilki olacak müsabakada milli futbolcular, Belçika karşısında sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programında tarih ve başlangıç saati kesinleşirken, karşılaşmanın bilet satış süreci de başladı.

Türkiye Belçika karşılaşmasını tribünden takip etmek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden veya Passo Mobil uygulamasından temin edebilecek. Genel bilet satışının başladığı müsabakada satışlar, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Milli takımın Belçika ile oynayacağı mücadele için bilet satış işlemleri resmen başlamış oldu.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyle birlikte İzmir'deki stat, tarihinde üçüncü kez A Millî Takımımızı ağırlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce de Ay-Yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

A Millî Takımımız, Gürsel Aksel Stadyumu'nda daha önce oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Millî ekip, 14 Haziran 2022 tarihinde Litvanya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasını 2-0 kazanırken, 9 Eylül 2024 tarihinde İzlanda karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Türkiye - Belçika karşılaşması, bu iki mücadelenin ardından Ay-Yıldızlıların İzmir'deki statta oynayacağı üçüncü maç olacak. Karşılaşmanın biletleri ise genel satış kapsamında Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşması Fransa deplasmanında oynanacak. Türkiye, 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux kentinde gerçekleştirilecek mücadele, grup aşamasındaki son maç olması bakımından milli takımın kasım ayı programında yer alan ikinci karşılaşma olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇ KADROSU

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı maçlarında görev alabilecek aday futbolcular şu şekilde sıralanıyor:

Kaleci:

Berke Özer

Ersin Destanoğlu

Serhat Öztaşdelen

Uğurcan Çakır

Defans:

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Zeki Çelik

Orta saha:

Arda Güler

Can Uzun

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet:

Aral Şimşir

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

Enes Ünal

İlhan Fakılı

Oğuz Aydın

Yunus Akgün