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 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 19:02

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

Türkiye Belçika maçı hangi statta, hangi şehirde belli oldu. UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Futbol Takımımız, beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını verecek. Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Yalçın, Belçika mücadelesiyle birlikte millî takım kariyerindeki ilk maçına çıkacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın kart cezalarının sona ermesiyle kadroya döneceği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Türkiye-Belçika mücadelesinin başlama saati, canlı yayın kanalı, hakem kadrosu ve iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Belçika maçı nerede oynanıyor, hangi ilde? Türkiye Belçika stadı belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 19:02

A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 'yı konuk edecek. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde millî takımda teknik direktör değişikliği yaşanırken, da ay-yıldızlı ekibin başındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Grupta henüz puan alamayan , Belçika karşısında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yeniden forma giyebileceği mücadelede Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-Belçika maçının saati, yayın bilgileri, oynanacağı stat ve iki takımın karşılıklı maç istatistikleri belli oldu. Türkiye Belçika hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Detaylar…

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Türkiye-Belçika mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Millî maç, ATV ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki beşinci karşılaşması öncesinde maçın hakem kadrosu da açıklandı.

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak. Millî takımın maçının oynanacağı saatlerde gruptaki diğer karşılaşmada da İtalya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Milano'da oynanacak İtalya-Fransa mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak.

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

TÜRKİYE BELÇİKA NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması, 'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, böylece A Millî Futbol Takımımızı üçüncü kez ağırlayacak. Daha önce millî takımın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına sahne olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Türkiye, oynadığı iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

Ay-yıldızlı ekip, söz konusu statta ilk olarak 14 Haziran 2022 tarihinde Litvanya ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Millî takımın Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ikinci karşılaşması ise 9 Eylül 2024 tarihinde İzlanda'ya karşı oynanmıştı. Türkiye, bu mücadeleyi de 3-1 kazanmıştı. Belçika karşılaşmasıyla birlikte İzmir'deki stat, A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki üçüncü maçına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

TÜRKİYE BELÇİKA HANGİ STATTA, HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye-Belçika karşılaşması İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumun yaklaşık 24 bin kapasitesi bulunuyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin maçlarını oynadığı stat, A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda daha önce iki kez sahne aldığı bir futbol kompleksi olarak da biliniyor. Türkiye, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı Litvanya ve İzlanda karşılaşmalarında rakiplerini mağlup etmişti. Belçika mücadelesiyle birlikte milli takım, İzmir'de üçüncü kez taraftarının karşısına çıkacak.

ETİKETLER
#izmir
#Belçika
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#sergen yalçın
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Gürsel Aksel Stadyumu
#Spor
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