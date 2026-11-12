Türkiye Belçika maçı nerede, hangi statta oynanıyor? Hangi şehirde oynanacağı açıklandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde millî takımda teknik direktör değişikliği yaşanırken, Sergen Yalçın da ay-yıldızlı ekibin başındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Grupta henüz puan alamayan Türkiye, Belçika karşısında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın yeniden forma giyebileceği mücadelede Abdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Futbolseverlerin merak ettiği Türkiye-Belçika maçının saati, yayın bilgileri, oynanacağı stat ve iki takımın karşılıklı maç istatistikleri belli oldu. Türkiye Belçika hangi statta, hangi şehirde oynanıyor? Detaylar…

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Türkiye-Belçika mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Millî maç, ATV ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki beşinci karşılaşması öncesinde maçın hakem kadrosu da açıklandı.

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak. Millî takımın maçının oynanacağı saatlerde gruptaki diğer karşılaşmada da İtalya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Milano'da oynanacak İtalya-Fransa mücadelesi TSİ 22.45'te başlayacak.

TÜRKİYE BELÇİKA NEREDE OYNANIYOR?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, böylece A Millî Futbol Takımımızı üçüncü kez ağırlayacak. Daha önce millî takımın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına sahne olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda Türkiye, oynadığı iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, söz konusu statta ilk olarak 14 Haziran 2022 tarihinde Litvanya ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Millî takımın Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ikinci karşılaşması ise 9 Eylül 2024 tarihinde İzlanda'ya karşı oynanmıştı. Türkiye, bu mücadeleyi de 3-1 kazanmıştı. Belçika karşılaşmasıyla birlikte İzmir'deki stat, A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki üçüncü maçına ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE BELÇİKA HANGİ STATTA, HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye-Belçika karşılaşması İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumun yaklaşık 24 bin kapasitesi bulunuyor. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin maçlarını oynadığı stat, A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda daha önce iki kez sahne aldığı bir futbol kompleksi olarak da biliniyor. Türkiye, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı Litvanya ve İzlanda karşılaşmalarında rakiplerini mağlup etmişti. Belçika mücadelesiyle birlikte milli takım, İzmir'de üçüncü kez taraftarının karşısına çıkacak.