Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak!

30 Aralık 2024 22:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:13

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.

Şampiyona, 21-25 Ocak tarihlerinde Yenimahalle​ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu​'nda gerçekleştirilecek.

2025​ yılında yapılacak uluslararası organizasyonları için milli takım hazırlık kampına çağrılacak sporcular, bu şampiyona sonucuna göre tespit edilecek.