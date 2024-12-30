Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 22:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:13
Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.
Şampiyona, 21-25 Ocak tarihlerinde Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
2025 yılında yapılacak uluslararası organizasyonları için milli takım hazırlık kampına çağrılacak sporcular, bu şampiyona sonucuna göre tespit edilecek.
Kaynak: tgrthaber.com