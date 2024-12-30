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Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da yapılacak!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 22:11 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:13
Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara&#039;da yapılacak!

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek.

Şampiyona, 21-25 Ocak tarihlerinde Yenimahalle​ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu​'nda gerçekleştirilecek.

2025​ yılında yapılacak uluslararası organizasyonları için milli takım hazırlık kampına çağrılacak sporcular, bu şampiyona sonucuna göre tespit edilecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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