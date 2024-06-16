Türkiye - Gürcistan maçını yönetecek hakem belli oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:23
Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello düdük çalacak.
Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan 18 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yönetecek.
VAR KOLTUĞUNDA İSPANYOL ALEJANDRO HERNANDEZ
Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Hernandez oturacak. Hernandez’e AVAR olarak İspanyol Jose Luis Munuera eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı