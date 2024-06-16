Türkiye - Gürcistan maçını yönetecek hakem belli oldu

16 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:23

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 F Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan 18 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu’ndan Facundo Tello yönetecek.

VAR KOLTUĞUNDA İSPANYOL ALEJANDRO HERNANDEZ

Tello’nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise İspanyol Alejandro Hernandez oturacak. Hernandez’e AVAR olarak İspanyol Jose Luis Munuera eşlik edecek.