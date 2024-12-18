Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül oldu

18 Aralık 2024 15:11 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:20

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi. 189 oy alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu.

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Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına Taha Akgül​ seçildi. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık​ için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

288 OYUN 189'UNU ALDI

Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti. Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.

Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı. Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.