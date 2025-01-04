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Türkiye, Hentbol'da Gürcistan'a mağlup oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 18:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:59
Türkiye, Hentbol&#039;da Gürcistan&#039;a mağlup oldu!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gürcistan'a 32-27 yenildi.

Türkiye​ Hentbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Romanya​'nın Piteşti kentinde oynanan maçın ilk yarısını 19-11 geride kapatan milliler, sahadan 32-27 mağlup ayrıldı.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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