Türkiye Hokey Federasyonu yeni sponsorluk anlaşması imzalandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:50
Türkiye Hokey Federasyonu ile Navek şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.
Türkiye Hokey Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında Navek şirketi, 2025-2028 döneminde federasyona malzeme tedarik desteğinde bulunacak.
Sponsorluk imza törenine Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Navek Yönetim Kurulu Başkanı Recep Demirkan ile 21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takım sporcuları katıldı.
Kaynak: tgrthaber.com