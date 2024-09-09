Türkiye, İzlanda engelini Kerem Aktürkoğlu ile 3-1'lik skorla geçti!

09 Eylül 2024 23:41 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 00:01

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi 2. hafta maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3 gol ile İzlanda'yı 3-1 yenerek 3 puanı aldı. Böylece puanını 4'e yükselten Milli Takım, averaj ile Galler'in önünde yer alarak grup lideri oldu.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2. haftasında Türkiye evinde İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye 2. dakikada Kerem ile 1-0 öne geçti. İzlanda ise karşılık olarak 37. dakikada Palsson ile golü bularak ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise 52. ve 88. dakikada Kerem tekrar sahneye çıkarak hat-trick yaptığı maçta skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İzlanda engelini 3-1 yenerek 3 puanı aldı.

KEREM'İN ŞOV GECESİ

Galatasaray'dan Portekiz kulübü Benfica'ya 11 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takımın Uluslar Ligi maçında yıldızlaştı.

İzlanda filelerine 3 gol atan Kerem, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.

GRUBUN DİĞER KARŞILAŞMALARI

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'te yer alıyor. İşte Grupta oynanan diğer karşılaşmanın maç sonucu ve puan durumu şu şekilde:

Türkiye 3-1 İzlanda

Karadağ 1-2 Galler

Puan Durumu:

1- Türkiye 4 puan

2- Galler 4 puan

3- İzlanda 3 puan

4- Karadağ 0 puan

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İzlanda: Valdimarsson, Palsson, Hermannson, Gudmundsson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Finsson, Thordason, Anderson, Gretarsson, Gudjohnsen