Türkiye Karadağ maçına hazırlanıyor!

17 Kasım 2024 22:55 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:08

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ndeki son maçı için Karadağ maçı hazırlıklarına başladı.

Fikret Orman açıklamalarda bulundu! 'Gelmem için bir sebep olması lazım'

Fikret Orman açıklamalarda bulundu! 'Gelmem için bir sebep olması lazım'

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ​'la karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı​, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Kayseri​'de kampına devam eden milliler, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella​ yönetiminde çalıştı.

Galler karşısında dün akşam ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salonda yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve son vuruş çalışması yapıldı. İdmanın son bölümünde ise 7'ye 7 maç yapıldı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda yer almadı.

Çalışmayı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 11.15'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışacak.