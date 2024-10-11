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Türkiye - Karadağ maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:38 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:44
Türkiye - Karadağ maçı canlı anlatım

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk ediyor.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun​'da Karadağ​ ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR

1'▶️ Maç başladı

 

 

İLK 11'LER

Türkiye: Uğucan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Karadağ: Nikić, Vukčević, Vujačić, Kuč, Šipčić, Jovović, Bakić, Marušić, Jovetić, Camaj, Krstović

Türkiye - Karadağ maçının ilk 11'leri

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe11 Ekim 2024 20:41

Bu maçta bizim milli takımımız güzel bir performans sergileyecek umudunda kalıyorum da

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