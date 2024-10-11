Türkiye - Karadağ maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 20:38 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 21:44
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı konuk ediyor.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR
1'▶️ Maç başladı
İLK 11'LER
Türkiye: Uğucan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Karadağ: Nikić, Vukčević, Vujačić, Kuč, Šipčić, Jovović, Bakić, Marušić, Jovetić, Camaj, Krstović
Kaynak: tgrthaber.com
Bu maçta bizim milli takımımız güzel bir performans sergileyecek umudunda kalıyorum da