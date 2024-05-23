Türkiye Kupası finalinde nefesler tutuldu! Beşiktaş ile Trabzonspor muhtemel 11'ler

23 May 2024 09:20 - Güncelleme : 23 May 2024 09:31

Süper Lig'de bu sezon zirveden farklı şekilde uzak kalan Beşiktaş ve Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçında bu akşam karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 20.45

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: ATV

FİNAL YOLU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi. Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

GHEZZAL BELİRSİZ

Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı. Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE 33 SEZON SONRA GELEN RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Beşiktaş, 33 sezon sonra finalde karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile 5. kez kupa finali mücadelesine çıkacak.

En son 1989-1990 sezonunda kupa finalinde karşılaşan iki takımın 4 final mücadelesinde taraflar, 2'şer kez kupayı müzesine götürdü. İki takım da final maçlarında rakip filelere 4'er gol gönderdi.

4 FİNAL KARŞILAŞMASI

İki takım ilk olarak Trabzonspor'un lige çıktığı 1974-1975 sezonunda finalde mücadele etti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda yaşadığı 1-0'lık yenilgiye rağmen sahasındaki mücadeleyi 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

1976-1977 sezonundaki finalde Trabzonspor sahasında 1-0 galip gelirken rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı ve kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

1983-1984 sezonunda Karadeniz ekibi, tek maçlı sistemde uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken, 1989-1990 sezonunda da Beşiktaş finalde 2-0 kazandı.

BU SEZONDA DA DENGE VAR

İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası finallerindeki denge, bu sezonki lig maçlarına da yansıdı. Bu sezon ligdeki mücadelelerde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerken siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısında kendi evinde 2-0 galip geldi.

BEŞİKTAŞ 10 KEZ KAZANDI

Finalistlerden Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

TRABZONSPOR 15 KEZ FİNAL OYNADI, 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.