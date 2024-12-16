Türkiye Kupası krizi çözülüyor! İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Kasımpaşa onayladı, Fenerbahçe süre istedi

16 Aralık 2024 13:41 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın organizasyona katılacağını, Fenerbahçe'nin ise konuyu yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceğini söyledi.

Fenerbahçe​ ve Kasımpaşa’nın Ziraat Türkiye Kupası​ kararı gündemdeki yerini korurken TFF​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​ da iki kulüp yetkilileriyle kararlarını değiştirmeleri için bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF İLK KARARI AÇIKLADI

İbrahim Hacıosmanoğlu, görüşmeden çıkan ilk kararı açıkladı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa​'nın kararını değiştirerek kupaya devam edeceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre istediğini kararını daha sonra açıklayacağını söyledi.

TFF’YE YAZI YOLLANMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme gelmişti. Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.

Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı göndermişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç kurumsal bir karar aldıklarını belirtti. Federasyonun yaklaşımını olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararı yönetim kurulları ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak nokta bularak çözmemiz gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın gelirlerinden rahatsız kulüpler. Bu konuyu da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa; yine kulüplerimizle ve yayıncı kuruluşla bir araya gelip sorunun temelden çözümü için çalışma yapacağız."