Türkiye Kupası yarı finalinin hakemleri açıklandı

06 May 2024 12:55 - Güncelleme : 06 May 2024 12:57

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş’ın, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü mücadelesinde Zorbay Küçük, Trabzonspor’un da çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak.



Beşiktaş, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında yarın 20.30’da MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu.

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.