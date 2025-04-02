Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray |Muhtemel 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2024/25 sezonu çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yarı finale yükselmek için mücadele edecek iki ezeli rakip, bu sezon üçüncü kez sahaya çıkacak. Ligde sezonun ilk maçını Galatasaray 3-1 kazanırken, ikinci karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray |Muhtemel 11'ler belli oldu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 08:13

Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonu çeyrek finalinde dev bir maça sahne olacak. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez kupada yarı finale yükselme mücadelesi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü (bugün) Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 20.45'te başlayacak olan dev maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan olay gönderme: Acun Ilıcalı algı yapıyor!

EZELİ REKABETTE SON DURUM

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 402 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet aldı, 124 maç berabere bitti.
İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise 27 kez karşılaştı. Galatasaray 14, Fenerbahçe 3 galibiyet alırken, 10 maç beraberlikle sonuçlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Derbi öncesi Yunus Akgün'den bir salvo da Fenerbahçe'ye! Beşiktaş taraftarını çileden çıkarmıştı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Sıkça Sorulan Sorular

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI EN ÇOK KİM KAZANDI?
Türkiye Kupası bugüne kadar 55 kez oynandı. Galatasaray 17 kupayla ilk sırayı aldı. Sarı-kırmızılı takımı 9 zaferle Beşiktaş izledi. Trabzonspor'un 8, Fenerbahçe'nin 6 Türkiye Kupası bulunuyor.
ETİKETLER
#çeyrek final
#ziraat türkiye kupası
#ziraat türkiye kupası
#derbi
#derbi
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe - Galatasaray
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.