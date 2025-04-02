Türkiye Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray |Muhtemel 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2024/25 sezonu çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yarı finale yükselmek için mücadele edecek iki ezeli rakip, bu sezon üçüncü kez sahaya çıkacak. Ligde sezonun ilk maçını Galatasaray 3-1 kazanırken, ikinci karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonu çeyrek finalinde dev bir maça sahne olacak. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez kupada yarı finale yükselme mücadelesi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Salı günü (bugün) Ülker Stadyumu'nda oynanacak. 20.45'te başlayacak olan dev maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

EZELİ REKABETTE SON DURUM

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 402 maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet aldı, 124 maç berabere bitti.

İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise 27 kez karşılaştı. Galatasaray 14, Fenerbahçe 3 galibiyet alırken, 10 maç beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen