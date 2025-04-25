Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı şehir belli oldu

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Türkiye Kupası Finali'nin hangi kentte oynanacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurmuştu.

TFF açıklamasında, Eskişehir Valiliğinin "Müsabaka yer değişikliği" konulu yazısına istinaden Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumun yeniden değerlendirileceği kararının alındığı belirtilmişti.