Türkiye Kuzey Makedonya maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Maçın stadyumu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programı netleşti. Ay-yıldızlı ekip, haziran ayında hem İstanbul’da hem de ABD’de sahaya çıkacak. İlk karşılaşma Kuzey Makedonya ile İstanbul’da oynanacakken, ikinci mücadele Venezuela karşısında deplasmanda yapılacak. Karşılaşmaların tarihleri, statları ve başlama saatleri açıklanırken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de bilet süreci oldu. Kuzey Makedonya maçına ilişkin bilet takvimiyle ilgili beklentiler de gündeme geldi.

Milli Futbol Takımı’nın hazırlık maçları kapsamında oynayacağı iki karşılaşmanın detayları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programla birlikte maçların oynanacağı statlar ve saatleri belli oldu.

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının detayları açıklandı.
Maç, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da İstanbul'daki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
Bilet satışlarının maçtan yaklaşık bir hafta önce, 22-29 Mayıs tarihleri arasında başlaması öngörülüyor.
Bilet fiyatlarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.
TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 hazırlıkları çerçevesinde ilk özel maçına 1 Haziran Pazartesi günü çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmada ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve İstanbul’da oynanacak.

Hazırlık sürecinin ilk etabını oluşturan bu karşılaşma, milli takımın turnuva öncesi sahaya çıkacağı ilk sınav olacak. Program kapsamında belirlenen tarihle birlikte futbolseverler, yaz ayının ilk günlerinde milli heyecan yaşayacak. Türkiye Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın TRT kanallarından veya TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasına İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Milli takımın bu stadyumda sahaya çıkacak olmasıyla birlikte İstanbul’daki futbolseverler karşılaşmayı yerinde takip etme fırsatı bulacak. Haziran ayının ilk gününde oynanacak mücadeleye ilginin yüksek olması bekleniyor.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın biletleriyle ilgili resmi bir satış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak biletlerin maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa sunulmasının bekleniyor. Bu kapsamda satışların 22-29 Mayıs tarihleri arasında başlaması öngörülüyor.

Bilet fiyatlarına ilişkin detaylar da henüz paylaşılmadı. Satış süreci ve fiyatlandırma ile ilgili bilgilerin, yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanması bekleniyor.

