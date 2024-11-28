Tgrt Haber
Haberler>Spor>Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen'de oynanacak!

Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen'de oynanacak!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 18:13 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:19
Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen&#039;de oynanacak!

A Milli Futbol Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi play-off maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye'nin Uluslar Ligi​ play-off maçında karşılaşacağı Macaristan​ maçının oynanacağı stad açıklandı.

TFF yaptığı açıklamada "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul​'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak." ifadelerine yer verdi.

TFF, Türkiye-Macaristan play-off maçının oynanacağı stadı açıkladı

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Açıklamanın devamında ise, "Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
uluslar ligiMacaristanistanbul

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...