Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen'de oynanacak!

28 Kasım 2024 18:13 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:19

A Milli Futbol Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi play-off maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Türkiye'nin Uluslar Ligi​ play-off maçında karşılaşacağı Macaristan​ maçının oynanacağı stad açıklandı.

TFF yaptığı açıklamada "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul​'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak." ifadelerine yer verdi.

RÖVANŞ PUSKAS ARENA'DA

Açıklamanın devamında ise, "Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.