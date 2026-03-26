Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye maçı hangi kanalda? Romanya maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

Türkiye Romanya hangi kanalda belli oldu. TV8 frekans 2026 bilgileri ile Türkiye Romanya maçı şifresiz izlenebilecek. Türkiye Romanya milli maç hangi kanalda, TV8 yayın akışı 26 Mart 2026’nın açıklanması ile netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final heyecanı yaşanacak. E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan ekip, Dünya Kupası yolunda kritik bir adım atacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmada Fransız hakem François Letexier görev yapacak. Türkiye maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Romanya hangi kanal yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 17:46

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesi muhtemel 11’ler ve maç kadroları belli oldu. Türkiye bu maçı kazanıp 31 Mart’taki final maçını beklemeyi hedefliyor. A Millilerimizin bu akşam oynayacağı Romanya maçı kanal bilgileri de açıklandı. İşte Türkiye Romanya şifresiz maç frekansı ve yayın detayları…

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasındaki play-off yarı final mücadelesi, bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek. Mücadelede François Letexier düdük çalacak, yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle Avrupa Elemeleri’nde play-off süreci büyük önem taşıyor. Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan ekipler finalde karşı karşıya gelecek ve bu etapta başarılı olan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

Muhtemel 11’ler şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Romanya: Radu, Ratiu, Burca, Ghita, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Man, Birligea, Hagi

TÜRKİYE ROMANYA TEK MAÇ MI?

Play-off turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Bu nedenle Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşmada kazanan ekip doğrudan bir üst tura yükselecek. Kaybeden taraf ise organizasyona veda edecek.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği play-off aşamasında ekipler dörderli gruplara ayrıldı. Yarı finalde ev sahibi olan takımlar, finalde ise rakip sahada mücadele edecek. Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı karşılaşma, TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve izleyiciler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Yurt dışında da farklı yayıncı kuruluşlar karşılaşmayı ekranlara getirecek. ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN 2 Sur ve Azerbaycan’da Ictimai TV üzerinden mücadele canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ROMANYA MİLLİ MAÇ TV8 FREKANS 2026

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV8’in güncel frekans bilgileri açıklandı. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanalın frekansı 12356 MHz olarak yer alıyor. Polarizasyon yatay (Horizontal), sembol oranı 7100 Ksym/s ve FEC değeri 2/3 olarak belirtildi.

Ayrıca platform bazlı izleme seçenekleri de bulunuyor. Digiturk’te 28. kanal, Kablo TV’de HD 29 ve SD 907. kanal, D-Smart’ta 28. kanal ve Tivibu’da 29. kanal üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 26 MART 2026

26 Mart tarihli TV8 yayın akışı gün boyunca farklı programlarla devam edecek. Saat 12.30’da “Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın”, 16.00’da “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” izleyiciyle buluşacak.

Akşam saatlerinde ise futbol heyecanı yaşanacak. Saat 20.00’de Türkiye-Romanya karşılaşması ekranlara gelirken, ardından 22.15’te “Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle yayınlanacak. Gece saat 00.15’te ise “Survivor Ekstra” canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

ETİKETLER
#Beşiktaş Park
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Tv8 Canlı Yayın
#Türkiye Romanya Milli Maç
#Avrupa Elemeleri Play-off
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.