Türkiye maçı hangi kanalda? Romanya maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesi muhtemel 11’ler ve maç kadroları belli oldu. Türkiye bu maçı kazanıp 31 Mart’taki final maçını beklemeyi hedefliyor. A Millilerimizin bu akşam oynayacağı Romanya maçı kanal bilgileri de açıklandı. İşte Türkiye Romanya şifresiz maç frekansı ve yayın detayları…

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasındaki play-off yarı final mücadelesi, bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek. Mücadelede François Letexier düdük çalacak, yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle Avrupa Elemeleri’nde play-off süreci büyük önem taşıyor. Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan ekipler finalde karşı karşıya gelecek ve bu etapta başarılı olan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

Muhtemel 11’ler şöyle:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim, Ferdi, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Romanya: Radu, Ratiu, Burca, Ghita, Bancu, Tanase, Screciu, Dragomir, Man, Birligea, Hagi

TÜRKİYE ROMANYA TEK MAÇ MI?

Play-off turu tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Bu nedenle Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşmada kazanan ekip doğrudan bir üst tura yükselecek. Kaybeden taraf ise organizasyona veda edecek.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği play-off aşamasında ekipler dörderli gruplara ayrıldı. Yarı finalde ev sahibi olan takımlar, finalde ise rakip sahada mücadele edecek. Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı karşılaşma, TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve izleyiciler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Yurt dışında da farklı yayıncı kuruluşlar karşılaşmayı ekranlara getirecek. ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN 2 Sur ve Azerbaycan’da Ictimai TV üzerinden mücadele canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ROMANYA MİLLİ MAÇ TV8 FREKANS 2026

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV8’in güncel frekans bilgileri açıklandı. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan kanalın frekansı 12356 MHz olarak yer alıyor. Polarizasyon yatay (Horizontal), sembol oranı 7100 Ksym/s ve FEC değeri 2/3 olarak belirtildi.

Ayrıca platform bazlı izleme seçenekleri de bulunuyor. Digiturk’te 28. kanal, Kablo TV’de HD 29 ve SD 907. kanal, D-Smart’ta 28. kanal ve Tivibu’da 29. kanal üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 26 MART 2026

26 Mart tarihli TV8 yayın akışı gün boyunca farklı programlarla devam edecek. Saat 12.30’da “Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın”, 16.00’da “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” izleyiciyle buluşacak.

Akşam saatlerinde ise futbol heyecanı yaşanacak. Saat 20.00’de Türkiye-Romanya karşılaşması ekranlara gelirken, ardından 22.15’te “Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle yayınlanacak. Gece saat 00.15’te ise “Survivor Ekstra” canlı olarak izleyiciyle buluşacak.