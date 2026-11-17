UEFA Uluslar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasıyla gözler A Ligi’ndeki küme düşme ve play-off hesaplarına çevrildi. A Milli Futbol Takımı’nın ligde kalabilmesi için beklediği sonuç, Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanan mücadelede belli oldu. Peki, Türkiye A Liginden düştü mü, Uluslar Ligi’nde hangi takımlar küme düştü?



TÜRKİYE A LİGİNDEN DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi tarihinde ilk kez A Ligi’nde mücadele ettiği organizasyonda istediği sonuçları alamadı. Fransa, Belçika ve İtalya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlı ekip, oynadığı altı maçın tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Böylece grubu puan alamadan tamamlayan Türkiye, -11 averajla son sırada kaldı.

A Ligi’nde kalma ihtimali, diğer gruplardaki sonuncu takımların puan ve averaj durumuna bağlı olarak değerlendirildi. Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan da altı maç sonunda puan elde edemedi. Ancak Sırbistan’ın -8 averajda kalması, Türkiye’nin gerisinde kalmasına neden oldu.

Galler ise grubunu 3 puanla tamamlayarak A Ligi’nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazandı.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN MAÇI TÜRKİYE’NİN KADERİNİ BELİRLEDİ

Türkiye’nin A Ligi’nde kalabilmesi için Yunanistan’ın Sırbistan karşısında en az dört farkla galibiyet alması gerekiyordu. Böyle bir sonuç, averaj hesaplarını değiştirerek millilerin ligde kalma ihtimalini sürdürebilirdi.

Ancak Yunanistan-Sırbistan karşılaşması 1-0 sona erdi. Beklenen farklı galibiyet gelmeyince Türkiye’nin A Ligi’nde kalma şansı da sona erdi. Bu sebeple A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşmüş oldu.

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Yunanistan’ın Sırbistan karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından A Ligi’ndeki tablo netleşti. Galler ve Sırbistan, A Ligi’nde kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti.

Türkiye ve Çekya ise küme düşen takımlar arasında yer aldı. Böylece A Milli Futbol Takımı’nın bir sonraki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda B Ligi’nde mücadele etmesi kesinleşti.