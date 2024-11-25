Türkiye Okçuluk Federasyonunda yönetim, yılın son toplantısını gerçekleştirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 17:51 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:54
Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) Yönetim Kurulu, 2024 yılının son toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.
Federasyonun açıklamasına göre, TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı faaliyet programı ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlık çalışmaları görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda ayrıca 2025 yılında ulusal yarışmalarda uygulanacak akreditasyon, ödül, kayıt ve ceza ücretleri belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com