Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Romanya maç biletleri kaç lira genel satışa çıktı mı? 26 Mart biletleri nasıl alınır?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı dev karşılaşmanın bilet satış süreci başlarken, Süper Lig’e verilecek milli aranın takvimi de kesinlik kazandı. 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park’ta gerçekleştirilecek kritik müsabakanın genel bilet satışı 18 Mart itibarıyla futbolseverlerin erişimine açılırken, kale arkası tribünlerden VIP bölümlere kadar tüm ücret tarifesi netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye Romanya maç biletleri kaç lira genel satışa çıktı mı? 26 Mart biletleri nasıl alınır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 18:03

Milli maç coşkusu yaklaşırken her taraftarın zihninde tek bir soru yer alıyor: “Maç bileti kaç lira, bütçeme uygun koltuk kaldı mı?” Özellikle Dünya Kupası yolundaki bu son dönemeçte stadyumda bulunup atmosferi yerinde yaşamak isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Biletlerin genel satışa çıkacağı saati bekleyen binlerce kişi, şimdiden Passo ekranlarını sürekli yenilemeye başladı. Lig karşılaşmalarına kısa süreli ara verilip tüm dikkatin milli takıma çevrileceği bu dönemde, hem maçın başlama saati hem de biletlerin tükenme temposu gündeminin merkezine yerleşti.

Dünya Kupası hedefiyle motive olan Türkiye için Romanya karşılaşması, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak. Bu önemli mücadelenin biletleme süreci ise aşamalı şekilde ilerliyor.

17 Mart’ta Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılan öncelikli satışların ardından, genel satışlar 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla tüm taraftarlara açılacak. Futbolseverler biletlerini Passo’nun internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla satın alabilecek.

Beşiktaş Park’ta oynanacak bu kritik karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için bilet ücretleri kategorilere göre şu şekilde açıklandı:

Türkiye Romanya maç biletleri kaç lira genel satışa çıktı mı? 26 Mart biletleri nasıl alınır?

VIP VIP Bloklar 5.000,00 TL

Doğu Alt 115-116 Bloklar 3.500,00 TL

Batı Alt / Doğu Alt 102-125 / 114-117 Bloklar 3.000,00 TL

Batı Alt / Doğu Alt 103-124 / 113-118 Bloklar 2.750,00 TL

Batı Üst / Doğu Üst 401-430 / 415-416 Bloklar 2.500,00 TL

Köşe Bloklar Batı Üst / Doğu Üst Köşe 2.000,00 TL

Kale Arkaları Kuzey Alt/Üst - Güney Alt/Üst 1.250,00 TL

Türkiye Romanya maç biletleri kaç lira genel satışa çıktı mı? 26 Mart biletleri nasıl alınır?

A Milli Takım’ın bu hayati sınavı nedeniyle Trendyol Süper Lig takviminde de zorunlu bir düzenlemeye gidiliyor. Ligde 27. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milli ara dönemi 20 Mart 2026 Cuma günü resmen başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek bu duraksama sürecinde kulüpler çalışmalarını sürdürürken, odak tamamen milli takıma çevrilecek. Süper Lig heyecanı ise 28. hafta müsabakalarıyla 3 Nisan 2026 Cuma günü yeniden başlayacak.

Milli karşılaşmanın yayın planı ve izleme alternatifleri de taraftarlarca yakından takip ediliyor. 26 Mart akşamı oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesinin TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınla futbolseverlere ulaştırılması öngörülüyor

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.