Türkiye Romanya maç biletleri kaç lira genel satışa çıktı mı? 26 Mart biletleri nasıl alınır?

Milli maç coşkusu yaklaşırken her taraftarın zihninde tek bir soru yer alıyor: “Maç bileti kaç lira, bütçeme uygun koltuk kaldı mı?” Özellikle Dünya Kupası yolundaki bu son dönemeçte stadyumda bulunup atmosferi yerinde yaşamak isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Biletlerin genel satışa çıkacağı saati bekleyen binlerce kişi, şimdiden Passo ekranlarını sürekli yenilemeye başladı. Lig karşılaşmalarına kısa süreli ara verilip tüm dikkatin milli takıma çevrileceği bu dönemde, hem maçın başlama saati hem de biletlerin tükenme temposu futbol gündeminin merkezine yerleşti.

Dünya Kupası hedefiyle motive olan Türkiye için Romanya karşılaşması, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak. Bu önemli mücadelenin biletleme süreci ise aşamalı şekilde ilerliyor.

17 Mart’ta Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlatılan öncelikli satışların ardından, genel satışlar 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla tüm taraftarlara açılacak. Futbolseverler biletlerini Passo’nun internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla satın alabilecek.

Beşiktaş Park’ta oynanacak bu kritik karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler için bilet ücretleri kategorilere göre şu şekilde açıklandı:

VIP VIP Bloklar 5.000,00 TL

Doğu Alt 115-116 Bloklar 3.500,00 TL

Batı Alt / Doğu Alt 102-125 / 114-117 Bloklar 3.000,00 TL

Batı Alt / Doğu Alt 103-124 / 113-118 Bloklar 2.750,00 TL

Batı Üst / Doğu Üst 401-430 / 415-416 Bloklar 2.500,00 TL

Köşe Bloklar Batı Üst / Doğu Üst Köşe 2.000,00 TL

Kale Arkaları Kuzey Alt/Üst - Güney Alt/Üst 1.250,00 TL

A Milli Takım’ın bu hayati sınavı nedeniyle Trendyol Süper Lig takviminde de zorunlu bir düzenlemeye gidiliyor. Ligde 27. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milli ara dönemi 20 Mart 2026 Cuma günü resmen başlayacak. Yaklaşık iki hafta sürecek bu duraksama sürecinde kulüpler çalışmalarını sürdürürken, odak tamamen milli takıma çevrilecek. Süper Lig heyecanı ise 28. hafta müsabakalarıyla 3 Nisan 2026 Cuma günü yeniden başlayacak.

Milli karşılaşmanın yayın planı ve izleme alternatifleri de taraftarlarca yakından takip ediliyor. 26 Mart akşamı oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesinin TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınla futbolseverlere ulaştırılması öngörülüyor