Türkiye Romanya maçı bu akşam mı ne zaman? Türkiye Romanya yayın bilgileri

Türkiye-Romanya milli maçının tarihi ve başlama saati futbol tutkunlarının gündeminde yer alırken, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip karşılaşmanın ayrıntıları kesinleşti. Milli maçın hangi tarihte oynanacağı sorusuna yanıt veren gün ve saat bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. A Milli Futbol Takımı’nın geleceğini şekillendirecek mücadele için geri sayım süreci başladı. Maçın gerçekleştirileceği tarih ve saat, taraftarlar tarafından dikkatle izleniyor.

Türkiye Romanya maçı bu akşam mı ne zaman? Türkiye Romanya yayın bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 19:49

ile arasında yapılacak play-off müsabakasının takvimi netlik kazandı. Milli karşılaşmanın günü ve başlama saati duyuruldu. Kritik randevuda A ’ın ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleye ilişkin tüm ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdürürken, kadroda bazı dikkat çekici eksiklikler göze çarptı. Özellikle sakatlık durumları ve fiziksel kondisyonları yakından takip edilen oyuncuların son halleri, teknik ekibin vereceği kararı doğrudan etkileyecek.

Türkiye Romanya maçı bu akşam mı ne zaman? Türkiye Romanya yayın bilgileri

TÜRKİYE-ROMANYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Romanya karşılaşması 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final aşaması kapsamında yapılacak Türkiye-Romanya mücadelesinin TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması öngörülüyor. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier görev alacak. Letexier’in yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak. Türkiye, bu maçı kazanması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi kazanan takım Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

Türkiye Romanya maçı bu akşam mı ne zaman? Türkiye Romanya yayın bilgileri

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin aday kadro açıklandı.

  • Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
  • Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)
  • Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
  • Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)
