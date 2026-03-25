Türkiye Romanya maçı bu akşam mı ne zaman? Türkiye Romanya yayın bilgileri

Türkiye ile Romanya arasında yapılacak 2026 Dünya Kupası play-off müsabakasının takvimi netlik kazandı. Milli karşılaşmanın günü ve başlama saati duyuruldu. Kritik randevuda A Milli Takım’ın ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleye ilişkin tüm ayrıntıları araştırmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabında Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesi çalışmalarını sürdürürken, kadroda bazı dikkat çekici eksiklikler göze çarptı. Özellikle sakatlık durumları ve fiziksel kondisyonları yakından takip edilen oyuncuların son halleri, teknik ekibin vereceği kararı doğrudan etkileyecek.

TÜRKİYE-ROMANYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Romanya karşılaşması 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final aşaması kapsamında yapılacak Türkiye-Romanya mücadelesinin TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması öngörülüyor. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem François Letexier görev alacak. Letexier’in yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak. Türkiye, bu maçı kazanması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart’ta deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi kazanan takım Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin aday kadro açıklandı.