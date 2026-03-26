Türkiye Romanya maçı kaç kaç bitti rövanş olacak mı?

Dünya Kupası play-off yarı final mücadelesinde A Milli Takım ile Romanya kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, millilerin 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.
Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.
Bu sonucun ardından Türkiye, Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.
Romanya ise aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası’na katılım fırsatını yitirdi.
A Milli Takım, Kosova-Slovakya eşleşmesinden çıkacak rakiple 31 Mart Pazar günü Dünya Kupası play-off finalinde karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasının ilk 11’ine kıyasla Romanya mücadelesinde 8 değişikliğe gitti.
Montella; Altay Bayındır, Merih Demirel, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül’ün yerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nu ilk 11’de sahaya sürdü.
Millilerde Merih Demiral ile Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy da teknik heyetin tercihi doğrultusunda 23 kişilik kadroya dahil edilmedi.