Türkiye Romanya maçı kaç kaç bitti rövanş olacak mı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşaması yarı finalinde karşılaştığı Romanya’yı 1-0 yenerek finale adını yazdırdı. Milli Takım, 31 Mart Pazar günü Kosova-Slovakya eşleşmesinden çıkacak rakiple Dünya Kupası play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Romanya maçı kaç kaç bitti rövanş olacak mı?
Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaştı.

A Milli Takım, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.
Türkiye, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova-Slovakya eşleşmesinden çıkacak rakiple 31 Mart Pazar günü karşılaşacak.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, bir önceki İspanya maçına göre ilk 11’de 8 değişiklik yaptı.
Merih Demiral ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, millilerin 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Türkiye, Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

Romanya ise aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası’na katılım fırsatını yitirdi.

A Milli Takım, Kosova-Slovakya eşleşmesinden çıkacak rakiple 31 Mart Pazar günü Dünya Kupası play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasının ilk 11’ine kıyasla Romanya mücadelesinde 8 değişikliğe gitti.

Montella; Altay Bayındır, Merih Demirel, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül’ün yerine Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu’nu ilk 11’de sahaya sürdü.

Millilerde Merih Demiral ile Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy da teknik heyetin tercihi doğrultusunda 23 kişilik kadroya dahil edilmedi.

