Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Gruplardan gelen başarısını play-off etabında da devam ettirmek isteyen milliler, İstanbul'da taraftar desteğini arkasına alarak mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması durumunda 31 Mart’ta oynanacak büyük finale yükselecek ve Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşacak.

TÜRKİYE ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında oynayacak. Türkiye Romanya maçı İstanbul'da gerçekleşecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye – Romanya maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması öngörülüyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine 1. torbadan katılan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında oynayacak. Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.