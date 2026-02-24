Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?

Türkiye - Romanya maçı tarih ve kanal bilgisi sporseverler tarafından izleniyor. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma yolunda en kritik mücadelelerinden birine çıkacak. Play-off yarı final karşılaşmasında Romanya’yı konuk edecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, sahadan galibiyetle ayrılarak final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Peki, Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 23:48

A Milli Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Gruplardan gelen başarısını play-off etabında da devam ettirmek isteyen milliler, İstanbul'da taraftar desteğini arkasına alarak mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Romanya engelini aşması durumunda 31 Mart’ta oynanacak büyük finale yükselecek ve Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında oynayacak. Türkiye Romanya maçı İstanbul'da gerçekleşecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye – Romanya maçının TRT 1 ekranlarından yayınlanması öngörülüyor.

Türkiye- Romanya maçı ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off milli maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine 1. torbadan katılan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında oynayacak. Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#play-off
#Milli Maç
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye-romanya Maçı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.