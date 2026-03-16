Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Romanya maçı ne zaman Milli ara hangi tarihe geliyor?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya karşı karşıya gelecek. İstanbul’da sahnelenecek kritik karşılaşma, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası serüveni açısından büyük önem arz ediyor. Tek maçlı eleme usulüne göre düzenlenecek mücadelede Milliler, sahadan galip ayrılmayı amaçlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 00:56
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 00:56

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi, A Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılım hedefi bakımından kritik bir dönemeç niteliği taşıyacak. Tek karşılaşmalı eleme formatına göre yapılacak maçta galip gelen taraf finale yükselme hakkını elde edecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde milli müsabakaların oynanacağı süreç, 16 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasındaki milli araya denk düşüyor. Elemelerde grup etabının son karşılaşmalarının ise yılın ilerleyen safhasında yapılacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C Yolu yarı finalinde Romanya’yı İstanbul’da konuk edecek. Karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final müsabakasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması öngörülüyor. Sporseverler karşılaşmayı televizyon aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasında yarı final karşılaşmaları tek maçlı eleme sistemi doğrultusunda oynanacak. Bu nedenle Türkiye-Romanya mücadelesi Milliler adına hayati önem taşıyor. A Milli Takım, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmayı ve Dünya Kupası yolunda kritik bir adım atmayı planlıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.