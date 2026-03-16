Türkiye Romanya maçı ne zaman Milli ara hangi tarihe geliyor?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile Romanya kozlarını paylaşacak. İstanbul’da oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılım hedefi bakımından kritik bir dönemeç niteliği taşıyacak. Tek karşılaşmalı eleme formatına göre yapılacak maçta galip gelen taraf finale yükselme hakkını elde edecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde milli müsabakaların oynanacağı süreç, 16 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasındaki milli araya denk düşüyor. Elemelerde grup etabının son karşılaşmalarının ise yılın ilerleyen safhasında yapılacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off C Yolu yarı finalinde Romanya’yı İstanbul’da konuk edecek. Karşılaşma 26 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası play-off yarı final müsabakasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması öngörülüyor. Sporseverler karşılaşmayı televizyon aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasında yarı final karşılaşmaları tek maçlı eleme sistemi doğrultusunda oynanacak. Bu nedenle Türkiye-Romanya mücadelesi Milliler adına hayati önem taşıyor. A Milli Takım, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmayı ve Dünya Kupası yolunda kritik bir adım atmayı planlıyor.