Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Romanya ile oynanacak play-off yarı final mücadelesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Türkiye Romanya muhtemel 11, maça saatler kala belli oldu.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, milliler açısından turnuvaya katılım yolunda büyük önem taşıyor.

Karşılaşma televizyon ekranlarından TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, kanalın resmi internet sitesi aracılığıyla da takip edilebilecek. Yayın bilgileri kapsamında güncel frekans detaylarıyla birlikte karşılaşmanın şifresiz olarak izlenebileceği belirtilirken, maçın anlatımını kimin yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak daha önceki maçlarda olduğu gibi Türkiye Romanya maçını da spiker Alp Özgen’in anlatması bekleniyor.

TV8 frekans bilgileri ise şöyledir:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI, TÜRKİYE YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Play-off yarı final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Bu mücadelede galip gelen takım, adını finale yazdırarak Dünya Kupası yolunda son aşamaya geçecek. Türkiye ile Romanya arasındaki bu karşılaşmada kazanan ekip, doğrudan final bileti alacak.

Türkiye’nin Romanya’yı elemesi durumunda finalde Slovakya ile Kosova arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelmesi planlanıyor. Final mücadelesi 31 Mart tarihinde oynanacak ve kazanan takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE ROMANYA MUHTEMEL 11

A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Son karşılaşmalarda tercih edilen sistemin devam etmesi ve santrforsuz bir dizilişle sahaya çıkılması bekleniyor. Hazırlık sürecinde herhangi bir sakatlık yaşanmaması durumunda kadroda değişiklik yapılması düşünülmüyor.

Muhtemel ilk 11’de kalede Uğurcan Çakır’ın yer alması beklenirken, savunma hattında Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nun görev alması öngörülüyor. Orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yanı sıra Hakan Çalhanoğlu’nun yer alması planlanırken, hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler’in forma giymesi bekleniyor.

Türkiye Romanya muhtemel 11’ler şöyledir:

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya muhtemel 11: Ionuț Radu, Andrei Ratiu, Radu Drăguşin, Andrei Burca, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihaila, Denis Draguş.