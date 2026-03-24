Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Türkiye Romanya muhtemel 11 belli oldu. Türkiye - Romanya maç kadrosu belli olması ile birlikte ilk 11 de netleşmeye başladı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesinde aday kadro netleşirken, sahaya çıkması beklenen isimler de şekillendi. Türkiye Romanya muhtemel 11 kimler var? İşte Türkiye Romanya muhtemel 11!

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 23:59

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Romanya ile oynanacak play-off yarı final mücadelesi öncesinde hazırlıklar sürüyor. Türkiye Romanya muhtemel 11, maça saatler kala belli oldu.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşması, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, milliler açısından turnuvaya katılım yolunda büyük önem taşıyor.

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Karşılaşma televizyon ekranlarından TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele, kanalın resmi internet sitesi aracılığıyla da takip edilebilecek. Yayın bilgileri kapsamında güncel frekans detaylarıyla birlikte karşılaşmanın şifresiz olarak izlenebileceği belirtilirken, maçın anlatımını kimin yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak daha önceki maçlarda olduğu gibi Türkiye Romanya maçını da spiker Alp Özgen’in anlatması bekleniyor.

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

TV8 frekans bilgileri ise şöyledir:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI, TÜRKİYE YENERSE KİMLE OYNAYACAK?

Play-off yarı final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Bu mücadelede galip gelen takım, adını finale yazdırarak Dünya Kupası yolunda son aşamaya geçecek. Türkiye ile Romanya arasındaki bu karşılaşmada kazanan ekip, doğrudan final bileti alacak.

Türkiye’nin Romanya’yı elemesi durumunda finalde Slovakya ile Kosova arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelmesi planlanıyor. Final mücadelesi 31 Mart tarihinde oynanacak ve kazanan takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

TÜRKİYE ROMANYA MUHTEMEL 11

A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Son karşılaşmalarda tercih edilen sistemin devam etmesi ve santrforsuz bir dizilişle sahaya çıkılması bekleniyor. Hazırlık sürecinde herhangi bir sakatlık yaşanmaması durumunda kadroda değişiklik yapılması düşünülmüyor.

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Muhtemel ilk 11’de kalede Uğurcan Çakır’ın yer alması beklenirken, savunma hattında Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nun görev alması öngörülüyor. Orta sahada İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yanı sıra Hakan Çalhanoğlu’nun yer alması planlanırken, hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler’in forma giymesi bekleniyor.

Türkiye Romanya muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Türkiye Romanya muhtemel 11’ler şöyledir:

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya muhtemel 11: Ionuț Radu, Andrei Ratiu, Radu Drăguşin, Andrei Burca, Nicuşor Bancu, Marius Marin, Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihaila, Denis Draguş.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
