Türkiye Romanya'yı yenerse kimle oynayacak? 2 muhtemel rakip bizi bekliyor

Türkiye Romanya’yı yenerse diğer bir deyişle, Türkiye Romanya’yı elerse kimle oynayacak muhtemel rakipleri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda sahne alacak A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Romanya'yı yenersek kimle oynayacağız netleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak. İstanbul’da oynanacak karşılaşmanın ardından finale yükselecek takım, Dünya Kupası bileti için son bir maça çıkacak. Türkiye’nin play-off yolculuğundaki bu önemli karşılaşma, turnuvaya katılım açısından belirleyici olacak. Türkiye Romanya’yı elerse diğer maç ne zaman? İşte Türkiye Romanya maçı öncesi muhtemel rakipler…

Türkiye Romanya'yı yenerse kimle oynayacak? 2 muhtemel rakip bizi bekliyor
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 21:21

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde sahaya çıkıyor. İstanbul’da oynanacak mücadelede Türkiye, Romanya karşısında finale yükselmek için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI

Play-off yarı final maçları programı şu şekildedir:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşması, 26 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. İstanbul’da Beşiktaş Park (Tüpraş) Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier üstlenecek, yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Benoit Bastien görev alacak.

Play-off turunda yer alan takımlar, tek maç eleme sistemiyle mücadele ediyor. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart’ta oynanırken, kazanan ekipler 31 Mart’ta yapılacak final maçlarında karşı karşıya gelecek. Avrupa elemelerinde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen 4 takımın yer aldığı bu etapta, toplam 16 ekip dört ayrı yol üzerinden Dünya Kupası bileti için mücadele ediyor.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE ELERSE KİMLE OYNAYACAK?

Türkiye, Romanya karşısında galip gelmesi durumunda play-off turu finaline yükselecek. Bu aşamada A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 31 Mart tarihinde oynanacak ve Türkiye bu karşılaşmayı deplasmanda yapacak.

Play-off finalinde kazanan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin Romanya karşısında alacağı sonuç, Dünya Kupası yolundaki kaderini belirleyecek ilk adım olacak.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA KUPASI PLAY-OFF ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

