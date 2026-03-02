Türkiye Sırbistan maç skoru kaç kaç Türkiye FIBA 2027’de tur atladı mı?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan Türkiye, liderliğini korudu ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Sırbistan ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 8 dakikası denge içinde geçti. Tarık Biberovic'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı artıran milli takım, ilk periyodu 28-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de pota altından skor üretmeye devam eden ay-yıldızlılar, 16. dakikada 16 sayılık fark elde etti: 41-25. Kalan bölümde toparlanarak attığı 19 sayıya karşın Türkiye'nin 7 sayı bulmasına izin veren Sırbistan, farkı 4'e kadar indirse de milliler, soyunma odasına 48-44 önde girdi.

Sırbistan, 25. dakikada farkı 2'ye indirdi: 58-56. Çabuk toparlanan ve kritik anlarda kullandığı atışları sayıya çevirmeyi başararak farkı yeniden açmayı başaran ay-yıldızlı ekip, bu periyodu 76-63 önde tamamladı.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ve farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 94-86 zaferle ayrıldı.

Millilerde Ömer Faruk Yurtseven'in 17, Tarık Biberovic'in 21 sayısı galibiyete önemli katkı yaptı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 16, Ognjen Dobric'in 14 sayısı galibiyet için yeterli gelmedi.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini aldı.