Türkiye Uluslar Ligi puan durumu: (GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ) Türkiye Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kaçıncı sırada, puanı kaç?

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan Türkiye, ilk iki karşılaşmada Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İkinci maçların tamamlanmasının ardından Fransa 6 puanla lider, Belçika ve İtalya 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Türkiye ise puansız olarak dördüncü sırada yer alıyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı iki maç sonunda 0 puanla 4. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Bu iki maçta 1 gol atan Türkiye, kalesinde 5 gol gördü ve averajı -4 oldu.

Grupta Fransa 6 puanla ilk sırada yer alırken Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor. Belçika, ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. İtalya ise ikinci maçında Türkiye'yi 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Fransa ise iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M Attığı Yediği Averaj Puan 1 Fransa 2 2 0 0 2 0 +2 6 2 Belçika 2 1 0 1 2 1 +1 3 3 İtalya 2 1 0 1 4 3 +1 3 4 Türkiye 2 0 0 2 1 5 -4 0

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇLARI VE SONUÇLARI

Türkiye, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci maçta İtalya ile karşı karşıya geldi. Bursa'daki mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın golü Türkiye için yeterli olmazken İtalya sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Millî takımın önünde grup aşamasında dört karşılaşma daha bulunuyor. Türkiye, üçüncü maçında Belçika deplasmanına çıkacak. Ardından İtalya ile deplasmanda karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, kasım ayında Belçika'yı sahasında ağırlayacak ve son maçında Fransa'ya konuk olacak.

TÜRKİYE'NİN OYNADIĞI MAÇLAR

Türkiye 0-1 Fransa

Türkiye 1-4 İtalya

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Belçika - Türkiye

İtalya - Türkiye

Türkiye - Belçika

Fransa - Türkiye

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye'nin gruptaki puan durumunu değiştirme açısından kritik maçlardan biri olacak.

Belçika, gruptaki ilk maçında İtalya'yı 2-0 mağlup ederek üç puan aldı. İkinci maçında ise Fransa'ya 1-0 kaybeden Belçika, iki maç sonunda 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye karşılaşması öncesinde Belçika'nın 2 golü ve 1 yenilen golü bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ

Uluslar Ligi'nde A Ligi gruplarında ilk iki sırada bulunan takımlar çeyrek final aşamasına yükselirken üçüncü sıradaki takım B Ligi gruplarından biriyle play-off oynuyor. Dördüncü sıradaki takım ise bir alt lige düşüyor. Bu nedenle Türkiye'nin önündeki maçlarda alacağı puanlar yalnızca üst tura yükselme açısından değil, ligdeki konumunu koruması açısından da önem taşıyor.

Türkiye'nin ilk iki maç sonunda puanı bulunmuyor ancak grup aşamasının tamamlanmasına dört maç daha var. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar puan tablosunun değişmesini sağlayabilir. Özellikle Belçika ve İtalya ile oynanacak karşılaşmalar Türkiye'nin grup sıralamasındaki durumunu doğrudan etkileyebilecek maçlar arasında bulunuyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ DURUMU