Türkiye'den Hollanda karşısında müthiş zafer! Filenin Sultanları 2-0'dan geri döndü!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir zafere imza attı.
2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına Hollanda karşısında çıktı. Müsabaka, Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
İlk 2 sette oldukça zorlanan sonrasında toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız büyük bir geri dönüşe imza atarak 3-2'lik galibiyet elde etti.
SETLER
1. SET: 19-25
2. SET: 18-25
3. SET: 25-22
4. SET: 25-22
5. SET: 15-13
2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ TAKVİMİ
Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
Kaynak: tgrthaber.com