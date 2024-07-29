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Türkiye'den Hollanda karşısında müthiş zafer! Filenin Sultanları 2-0'dan geri döndü!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 12:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:57
Türkiye&#039;den Hollanda karşısında müthiş zafer! Filenin Sultanları 2-0&#039;dan geri döndü!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir zafere imza attı.

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına Hollanda karşısında çıktı. Müsabaka, Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Türkiye'den Hollanda karşısında müthiş zafer! - 1. Resim

İlk 2 sette oldukça zorlanan sonrasında toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız büyük bir geri dönüşe imza atarak 3-2'lik galibiyet elde etti.

SETLER

1. SET: 19-25
2. SET: 18-25
3. SET: 25-22
4. SET: 25-22
5. SET: 15-13

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ TAKVİMİ

Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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Kaynak: tgrthaber.com
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